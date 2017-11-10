В спорте победила логика

Судебные приставы Краснодарского края вошли в тройку лидеров Открытого чемпионата по шахматам среди журналистов и работников пресс-служб, организованного Федерацией спортивных журналистов Кубани.

Соревнования, проходящие под патронажем чемпиона мира по боксу в среднем весе Дмитрия Пирога второй год подряд, уже набрали безоговорочную популярность. Участниками турнира стали представители ведущих средств массовой информации региона – газет, журналов, теле- и радиокомпаний, интернет-порталов, информационных агентств, а также работники пресс-служб различных ведомств. Как и прежде, чемпионат прошел по т.н. швейцарской системе, когда все участники пересекаются за игровыми столами, но с учетом прошлогоднего опыта организаторы изменили регламент соревнований. Все 7 туров прошли в один день, и это заметно прибавило спортивного азарта и динамики. Невооруженным глазом было заметно, что количество участников резко возросло и среди них появилось немало представительниц слабого пола. Один из игроков прибыл из Ставрополья специально, чтобы попробовать силы в логической игре.

Случайности в выборе победителей быть не могло. Участники каждой партии определялись компьютером, а общее наблюдение за ходом игры осуществлял профессиональный шахматный судья. Журналисты и представители пресс-служб бились, что называется, до последнего. Уровень шахматной подготовки участников был далек от любительского – достаточно отметить, что несколько технических побед были одержаны лишь потому, что игрокам не хватило отведенного времени на обдумывание ходов. За шахматными досками разыгрывались настоящие логические баталии с многоходовыми комбинациями.

По итогам турнира команда Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю второй год подряд взяла «серебро». Опередить судебных приставов (опять же, как и годом ранее) смогла лишь команда газеты «Кубанские новости». «Бронза» досталась телеканалу «Краснодар».

После окончания турнира состоялась суперигра, в которой Дмитрий Пирог уступил победителю соревнований прошлого года Дмитрию Виноградову из газеты «Кубанские новости».