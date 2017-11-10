Группу мигрантов из Узбекистана, выдворили на родину за нарушение правил пограничного режима

Группу мигрантов из Узбекистана, приехавших в Россию на заработки, выдворили на родину за нарушение правил пограничного режима.

В ходе межведомственного рейда по проверке соблюдения российского законодательства в приграничье Краснодарского края, пограничники совместно с сотрудниками полиции на одной из строительных площадок поселка Веселое выявили шестерых иностранных рабочих, у которых отсутствовали документы на право пребывания в пограничной зоне. Мужчин задержали и доставили в Адлерский районный суд. Уроженцев Средней Азии привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ. Всем правонарушителям суд назначил наказание в виде денежного штрафа и принял решение об их административном выдворении из Российской Федерации.

Напоминаем, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне в обязательном порядке, кроме документов, удостоверяющих личность, граждане должны иметь специальный пропуск. Такое требование распространяется практически на всю территорию междуречья Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27. За отсутствие пропуска в пограничную зону правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57. Кроме этого, граждане могут самостоятельно оформить пропуск на официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации, либо воспользовавшись интернет-порталом Gosuslugi.ru.