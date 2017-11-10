Билеты на курорт

Организовать отдых в горах Сочи стало проще. Купить авиа и ж/д билеты теперь можно прямо на сайте курорта «Роза Хутор». Воспользоваться услугой можно в онлайн-магазине shop.rosaski.com, где теперь есть всё для организации поездки на сочинский горный курорт: от билетов на самолет и поезд, включая билеты на электричку от Сочи или Адлера до Красной Поляны и обратно, до отелей, ски-пассов и дополнительных услуг.

- Новый сервис упростит гостям «Розы Хутор» планирование отдыха и позволит найти оптимальный маршрут до курорта и сэкономить. Можно выбирать между поездкой на поезде и перелётом на самолёте, сравнивать предложения, в том числе и разных авиакомпаний, по стоимости, времени в пути, условиям провоза багажа, - сообщает пресс-служба «Роза Хутор».

Необычную услугу курорт «Роза Хутор» смог реализовать благодаря техническим возможностям партнёрской программы сервиса путешествий OneTwoTrip, которая позволяет устанавливать инструменты для поиска и покупки туристических продуктов. Поэтому на сайте «Розы Хутор» можно купить авиабилеты не только в Сочи, но и в другие города: для поиска и бронирования доступны предложения от более чем 800 авиакомпаний, в том числе 70 лоукостеров. Билеты от РЖД можно приобрести на поезда дальнего следования по России и за границу.

- Все больше путешественников стремятся организовывать свои поездки онлайн, а туристические объекты, отвечая на этот запрос, предоставляют им соответствующие сервисы. Возможность заказать все необходимое для поездки в рамках одного сайта позволит путешественникам сэкономить, а для туристического объекта станет дополнительным конкурентным преимуществом, — комментирует руководитель проектного офиса сервиса путешествий OneTwoTrip Дмитрий Паньшин.

Для клиентов, купивших ж/д и авиабилеты в интернет-магазине действует круглосуточная служба поддержки, доступная по почте и телефону, а также в популярных социальных сетях.

Ирина СИЗОВА