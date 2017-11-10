Краснодарский край примет участие в Форуме «Россия – спортивная держава»

Краснодарский край заявил о своем участии в VII Международном Форуме «Россия – спортивная держава», который состоится 1-3 февраля 2018 года в Ульяновске. Ожидается, что делегацию возглавит министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Крупнейший Форум традиционно представит главные инновации спортивной сферы, объединит опыт российских и зарубежных представителей отрасли для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта, станет площадкой подписания стратегически важных документов в области спорта.

В рамках мероприятия будут обсуждаться: стратегия развития в России физической̆ культуры и спорта до 2024 года, развитие детского и юношеского спорта, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», инновации в спорте, укрепление деловых отношений с международными спортивными организациями, развитие олимпийского движения, перспективы развития отечественной спортивной индустрии и многое другое.

Неотъемлемой частью Форума станет Международная выставка «Современный спорт: инновации и перспективы» (Modern Sport: Innovations and Perspectives, MSIP), на которой свои проекты и продукты презентуют спортивные ведомства и федерации, производители и поставщики товаров и услуг. Также программой Форума предусмотрено проведение Международной выставки «Спортивная литература, пресса и мультимедиа», в которой примут участие российские и иностранные издания, специализирующиеся на выпуске публикаций спортивной направленности.



Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 863 и распоряжением Президента Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 238-рп. Подготовку и проведение Форума осуществляют Организационный комитет по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», Министерство спорта Российской Федерации и администрация Ульяновской области.





Подробнее о Форуме: http://www.sportforumrussia.ru/