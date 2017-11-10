Очередной торговый центр хотят возвести на месте долгостроя на ул. Красной в Краснодаре

Московская компания ООО «БЭЛ девелопмент» планирует вернуться к проекту строительства административно-делового комплекса «Континент» в Краснодаре. Соответствующее соглашение о намерениях с мэрией города было подписано еще шесть лет назад, однако в кризис его реализация была отложена. Теперь, по словам представителей «БЭЛ девелопмента», застройщик планирует вложить в строительство 5,5 млрд руб. и освоить 8,8 тыс. кв. м территории, которая сейчас пустует. Эксперты считают, что вложение в строительство коммерческой недвижимости в центре города выгодно в любых экономических условиях, а срок окупаемости проекта не превысит 10 лет.

Объект планируется построить в границах улиц Красной, Рашпилевской, Пашковской и Длинной.