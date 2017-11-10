Компания «Лилиани» представит свою технику на ведущей мировой сельскохозяйственной выставке Agritechnika 2017

Крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка «Agritechnika 2017» пройдет с 12 по 18 ноября 2017 года в немецком городе Ганновер. В этом году в числе участников ростовский производитель сельхозмашин – компания «Лилиани», которая представит свои решения в области логистики уборки, сева, хранения и перевалки зерновых и масличных.

Выставка Agritechnika традиционно проводится раз в 2 года в г. Ганновере, Германия. Она объединяет на одной площадке поставщиков и производителей, инновационные разработки и прогрессивные идеи для сферы растениеводства. В 2017 году в выставке примут участие 2900 экспонентов из 52 стран мира.

ООО «Лилиани» - постоянный участник российских и международных отраслевых выставок, впервые выступит в качестве экспонента Agritechnika и представит целый ряд технических новинок собственного производства.

Среди экспонатов ростовской компании будет представлена модернизированная многофункциональная перегрузочная машина МЗР-300 для загрузки и разгрузки рукавов, внесения консервантов, работы с буртов и загрузки сеялок, в т. ч. с протравливанием семян.

Также на стенде «Лилиани» посетители выставки увидят инновационный бункер-перегрузчик БП 16.С2 с двумя секциями – для загрузки посевных комплексов семенами и удобрениями, с самозагрузочным шнеком, оборудованным системой протравливания. В 2016 году эта модель стала серебряным призером конкурса AGROSALON.

10 ноября, 2017 Пресс-релиз За дополнительной информацией просьба обращаться: ООО «Лилиани» г. Ростов-на-Дону Ирина Юрченко PR-менеджер Тел.: +7 (863) 322 01 10, доб. 119 Моб.: +7 (928) 100 73 83 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В числе новинок «Лилиани» будет представлен автомобильный перегрузчик МВА-450 с выдвижным бортом – «мобильная завальная яма». Машина предназначена для подачи зерна в зерноупаковочные машины, посевные комплексы и вагоны-хопперы.

Еще одним экспонатом станет зерноупаковочная машина с системой внесения консерванта, которая решает вопрос с одновременным добавлением консерванта при закладке зерна на хранение в пластиковые рукава.

Стенд компании «Лилиани» № А31 в павильоне № 9. Место проведения выставки: г. Ганновер (Германия), выставочный комплекс Messe.