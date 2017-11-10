Поболеть за российских самбистов на Чемпионате мира по самбо в Сочи можно будет абсолютно бесплатно. Важный турнир стартует сегодня в Олимпийском парке. Бесплатные билеты болельщики могут получить в кассах дворца спорта "Айсберг".

- Чемпионат мира по самбо в Сочи — одно из самых главных спортивных мероприятий этого года в России, не считая, конечно, Кубка конфедераций. Все условия в Сочи позволяют провести чемпионат мира на самом высоком уровне, - заявил Министр спорта России Павел Колобков.

В соревнованиях примут участие 800 спортсменов из 90 стран, будет разыграно 27 комплектов медалей в девяти весовых категориях в спортивном самбо у мужчин и женщин и в боевом самбо. Россию в спортивном самбо у мужчин будут представлять: Валерий Сороноков, Саян Хертек, Аслан Мудранов, Владимир Балыков, Илья Лебедев, Сергей Кирюхин, Сергей Рябов, Альсим Черноскулов и Артем Осипенко. В Сочи за женскую сборную России будут выступать: Мария Молчанова, Юлия Вицина, Татьяна Казенюк, Ольга Митина, Екатерина Оноприенко, Марина Мохнаткина, Татьяна Зенченко, Наталья Казанцева и Анжела Гаспарян.

- Если мы займем первое общекомандное место — это станет самым лучшим результатом чемпионата мира в Сочи. Будет замечательно, если нам удастся выиграть пять золотых медалей, - сказал старший тренер национальной сборной России по самбо Александр Конаков

На предыдущем чемпионате мира-2016 в Софии россияне завоевали 19 наград высшего достоинства. Состязания в Сочи продлятся до 12 ноября.

Ирина СИЗОВА