Кредитование жителей ЮФО и СКФО выросло более чем на четверть

Объем кредитов населению в январе-сентябре 2017 года в Южном федеральном округе составил 494 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 27%), в Северо-Кавказском федеральном округе – 154 млрд рублей (рост на 29%).

Розничный кредитный портфель по сравнению с началом текущего года в двух федеральных округах увеличился практически одинаково (на 8,7% и 8,4%), составив 957 и 322 млрд рублей соответственно. В обоих округах активизировалось как ипотечное, так и неипотечное (в т.ч. потребительское) кредитование.

Более высокий рост продемонстрировал ипотечный кредитный портфель. По состоянию на 01.10.2017 задолженность ипотечных заемщиков ЮФО составила 339 млрд рублей (рост за 9 месяцев т.г. на 11,9%), СКФО – 110 млрд рублей (рост на 9,7%). По ЮФО на первое октября по сравнению с началом года задолженность по неипотечным (в т.ч. потребительским кредитам) выросла на 6,9%, составив 618 млрд рублей, по СКФО – на 7,7%, составив 212 млрд рублей.

Активизацию кредитования стимулировало, прежде всего, уменьшение стоимости заемных средств. В сентябре текущего года средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам населению снизились по сравнению с таким же месяцем прошлого года в обоих округах одинаково - на 2,7 п.п., составив в ЮФО - 14%, в СКФО –15%.

В ЮФО наиболее высокие темпы роста выдачи новых кредитов населению отмечены в Республике Крым и Краснодарском крае (рост на 53,5% и 29,8% соответственно), в СКФО – в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике (на 43,4% и 34,2% соответственно). Наибольший объем кредитов в январе-сентябре 2017 года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (198 млрд рублей) и Ростовской области (145 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (82 млрд рублей).