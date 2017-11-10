В поселке Волна специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменят 300 метров аварийного водовода

На Таманском полуострове продолжается обновление аварийных участков сетей водоснабжения. На этой неделе в поселке Волна специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» приступили к работам по замене аварийного участка на улице Таманской. Теперь одной проблемой для жителей небольшого курортного поселка на черноморском берегу станет меньше.

Данный участок водовода один из самых проблемных. Изношенность стальной трубы, возраст которой более 40 лет, превышает все допустимые нормы. Из-за крайне аварийного состояния водовода поселок в любой момент может остаться без воды. Аварийная часть водопровода будет заменена на новую.

«Будет обновлен участок сети длиной 300 метров от улицы Набережной до улицы Школьной. Ремонтная бригада «Таманского группового водопровода» заменит старые стальные трубы на современные полиэтиленовые диаметром 110 мм. Пластиковые трубы не боятся электрохимической коррозии, не обрастают отложениями изнутри и достаточно долговечны, срок эксплуатации достигает 50 лет. Так что в ближайшие десятилетия проблем на данном участке не будет, - - рассказал Владимир Алексеев, начальник производственного участка ст. Тамань РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». – После укладки водовода, специалисты выполнят работы по промывке и дезинфекции, врезке пластикового водовода в центральный водопровод, и переключению абонентов со старого водовода на новый».

Стоит напомнить, что немногим ранее в поселке Волна были выполнены работы по замене водопровода по улице Зеленской протяженностью 600 метров и еще 200 метров трубопровода по улице Приморской.

Проведенные работы не только позволят повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению, но и минимизировать риски возможных повреждений на данных участках сети.