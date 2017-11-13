За незаконный вылов камбалы-калкан три новороссийских браконьера проведут в колонии поселении по два года

Беспрецедентную меру наказания в отношении преступников избрал Приморский районный суд города Новороссийска на прошлой неделе.

Уголовный процесс по данному делу длился почти полтора года. Преступников задержали еще в начале прошлого лета, в период запрета на добычу камбалы-калкан, который длится с 1 мая по 30 июня включительно. Тогда, под прикрытием законной деятельности, промысловики вышли в акваторию поселка Мысхако, где сосредоточены миграционные пути и места нереста данного вида рыбы, и совершили экологическое преступление. За несколько часов варварского промысла они добыли около 125 кг запрещенной к вылову рыбы.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали браконьеров на берегу после перегрузки ценного улова из лодки в автомобиль. В рамках начавшегося расследования, незаконная добыча, а также орудия совершения преступления – лодка с подвесным двигателем, транспортное средство и снасти, были изъяты.

По результатам следственных действий органы дознания возбудили в отношении нарушителей уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ и направили его в суд. Результатом судебного производства стал указанный выше приговор, который пока в законную силу не вступил.