Вадим Бугаенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и 100-летием советской милиции

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Он поздравил начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю и всех сотрудников с профессиональным праздником.

Вадим Бугаенко отметил, что на протяжении многолетней истории полиция был и остается важной опорой государственной власти. Выбрав эту нелегкую и мужественную профессию, человек посвящает себя ответственной и благородной миссии – защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Ваша готовность всегда прийти на помощь тем, кто нуждается в защите, грамотные, четкие и оперативные действия способствуют созданию в нашем крае благоприятной для труда и отдыха безопасной обстановки.

По случаю 100-летия со дня образования Советской милиции руководитель управления наградил начальника ГУ МВД России по краю Владимира Виневского и заместителя начальника полиции Владимира Крылова медалями «За содействие». Начальник управления ЭБ и ПК Вячеслав Екимов отмечен почетной грамотой.

Вадим Бугаенко пожелал Владимиру Виневскому, всем сотрудникам и ветеранам МВД здоровья, поддержки родных и близких и семейного благополучия.