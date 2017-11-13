Всадница Почты России станет лицом Aliexpress

24-летняя почтальон Почты России Мария Рубцова из подмосковного поселка Марьино Сергиево-Посадского района, которая развозит почту на коне, станет лицом компании AliExpress в Китае. В качестве почетного гостя она приглашена на торжественные мероприятия в Шанхае, посвященные старту Всемирного дня шоппинга.

Молодая девушка впечатлила представителей китайской компании тем, что доставляет почту верхом на своем коне по кличке «Космос». После выхода в Китае репортажа об удивительном почтальоне у нее появилось почти 2 миллиона поклонников.

«Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шоппинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована Интернет-торговля, и конечно же, доставка почтовых отправлений из Китая», – восхищается Маша.

Мария Рубцова переехала в деревню Марьино Сергиево-Посадского района из Москвы в 2015 году и устроилась на работу в отделение Почты России. В ее зоне обслуживания восемь деревень. В хорошую погоду она доставляет почту верхом на вороном жеребце, а в распутицу передвигается на мопеде. В свободное от работы время ведет большое хозяйство. У нее две лошади, теленок, козы, утки, куры и три собаки.