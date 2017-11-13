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Сотрудники ИК-11 УФСИН пресекли попытку доставки наркотиков под видом шоколадных конфет

Понедельник, 13 ноября 2017 10:59
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Благодаря бдительности сотрудников исправительной колонии №11 УФСИН России по Краснодарскому краю (пос. Ахтарский) была пресечена попытка доставки на территорию режимного учреждения наркотических средств, замаскированных под шоколадные конфеты.

Наркотики обнаружили при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному. Двадцать четыре бумажных пакетика с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли были аккуратно упакованы в фантики из-под шоколадных конфет производства известной кондитерской фабрики. Последовавшая экспертиза показала, что под видом конфет в исправительную колонию пытались передать наркотическое средство каннабис (марихуана), весом более 12 граммов.

В действиях гражданина, осуществлявшего передачу в ИК-11 посылки с марихуаной, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

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