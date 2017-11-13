В Краснодаре задержан виновник смертельного ДТП на улице Тургенева‍

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Тургенева и Гагарина краевого центра.

Водитель Land Rover на перекрестке проехал на красный свет светофора и столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ-2114. В результате удара погибли водитель «Лады» 1990 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения.

- Изначально водитель иномарки скрылся с места ДТП, но час спустя сам явился на место происшествия, - сообщил руководитель пресс-центра МВД по Краснодору Артем Коноваленко.

Мужчина прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что в крови у водителя есть алкоголь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.