Краснодарка дошла до Верховного суда, чтобы отстоять свой балкон

Верховный суд РФ вступился за права жителей многоквартирных домов, которым мешают перепланировки балконов соседей. До суда дошел спор жителей Краснодара, в котором фигурировал наиболее распространённый сейчас проект: когда балкон делают частью жилого помещения.

Несмотря на то, что квартирантка заручилась поддержкой экспертиз о том, что такая реконструкция не нарушает санитарные нормы и требования пожарной безопасности, а в ходе ремонта несущие стены затронуты не были, суд их позицию не поддержал.

Высшая инстанция указала, что балконные плиты входят в состав общего имущества, а, следовательно, любая их перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме.

Суть спора

Жительница Краснодара сделала реконструкцию балкона, не просто совместив его с кухней, но и увеличив размеры. При этом над балконом был смонтирован козырёк такой длины, что он перекрывал обзор соседям сверху.

Власти Краснодара потребовали от неё возвращения квартиры в прежнее состояние, утверждая, что ответчица затеяла перепланировку без разрешений компетентных органов и без согласия соседей. Жильцы дома также заявили иск, указав, что балконный козырёк выходит за границу балконной плиты приблизительно на 1,5 метра, что портит им и вид с балкона, и образ дома.

Квартирантка заявила встречный иск, в котором попросила сохранить сделанный ею самовольный ремонт, раз эксперты пришли к выводу, что он отвечает и санитарным, и противопожарным требованиям. Также она заручилась экспертизой, свидетельствующей, что нарушений несущих конструкций при перепланировке допущено не было. В ходе процесса выяснилось, что предстоящий ремонт одобрили 49 соседей и владелец нежилого помещения дома.

В итоге реконструкция балкона устояла в двух инстанциях. Суды опирались на то, что переустройство квартиры выполнено с учётом требований строительных и санитарных норм и правил, не нарушает права и интересы собственников других помещений, не создает угрозы их жизни и здоровью и не меняет целевое назначение помещений.

Мнение ВС

Однако судебная коллегия по по гражданским делам Верховного суда РФ пришла к выводу, что решения были приняты с существенным нарушением норм материального права и согласиться с ними нельзя.

Суд указал, что жительница перепланировку провела самовольно, никаких разрешений она не получила, согласований с властями и соседями не провела.

Между тем, согласно пункту 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, всем собственникам помещений в доме принадлежит общее имущество: крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое оборудование и т.п.

Балконные плиты также относятся к общему имуществу, отмечает ВС РФ, отсылая к пункту 2 раздела I «Определение состава общего имущества» Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением правительства от 13 августа 2006 года №491.

«В состав общего имущества включаются, в том числе, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)», - говорится в нем.

Таким образом, балкон ещё и относится к ограждающим и несущим конструкциям, указывается в определении.

Суд соглашается, что квартирант может уменьшить размер общего имущества при реконструкции помещений, но такая перепланировка возможна только с согласия всех собственников помещений в доме (часть 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ). Такое же положение закреплено в части 2 статьи 40 этого же кодекса - «если реконструкция, переустройство или перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества, на них должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме».

Таким образом, отмечает ВС, при глобальной перепланировке согласие всех собственников является обязательным условием.

Суды же удовлетворились поддержкой ремонта 49 соседей, но не приняли во внимание противников реконструкции балкона, которых набралось 57 человек. А между тем, категорически возражающие против расширения балкона соседи составили коллективное обращение в суд и в материалах дела оно имеется.

«Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав», - указывается в определении.

Суд отменил все вынесенные решения по делу и направил его на новое рассмотрение, предписав учесть позицию ВС РФ.