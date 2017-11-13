ФСК ЕЭС выдаст мощность трем новым жилым комплексам в Краснодаре

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила возможность выдачи 12,7 МВт мощности для электроснабжения трех новых жилищных микрорайонов на севере Краснодара.

Электроэнергия будет поступать от подстанции 220 кВ «Витаминкомбинат». На объекте установлен третий трансформатор мощностью 40 МВА и шесть ячеек для подключения шести кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, питающих энергоустановки жилых комплексов.

Учет передаваемой потребителям электроэнергии будет осуществляться автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии ФСК (АИИС КУЭ).

Подстанция 220 кВ «Витаминкомбинат» мощностью 520 МВА – один из питающих центров Краснодара. Энергообъект введен в эксплуатацию в 1973 году, в 2012 году завершена его комплексная реконструкция.