Благодаря бдительности граждан обнаружена без вести пропавшая девочка

В правоохранительные органы Крымского района в октябре 2017 года обратилась мать 16-летней Ксении Крутихиной с заявлением о ее безвестном исчезновении, в котором указала, что 25 августа 2017 года дочь вышла из домовладения, расположенного по улице Советской в селе Киевское, и не вернулась. Ранее девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождения устанавливали. По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Благодаря бдительности жительницы Гулькевичского района 11 ноября 2017 года на телефон следователя СКР поступило телефонный звонок. Девушка сообщила, что знает Крутихину и может указать возможное ее местонахождение. В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции девочка была обнаружена в Апшеронском районе и доставлена к следователю СКР. Со слов девочки, за период ее отсутствия каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось. О своем местонахождении она не сообщала родителям, так как боялась, что ее будут ругать.

В настоящее время Крутихина передана родителям. После проведения необходимых следственных действий и оценки обстоятельств исчезновения и причин ухода девочки из дома будет принято процессуальное решение по уголовному делу.