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В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках

Понедельник, 13 ноября 2017 23:31
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«Законопроектом предусматривается дополнение ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” новой статьей, запрещающей проектирование многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких многоквартирных домов», — говорится в пояснительной записке.
По словам авторов, проект закона разработан в целях снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту собственниками и пользователями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.
Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», обвиняется жилец дома Александр Копытов.

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