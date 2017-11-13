Rangе Rover, в аварии с которым погибла молодая пара, принадлежит федеральному судье из Краснодара

ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. Водитель внедорожника Range Rover на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был доставлен в отдел полиции. Установлено, что 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Rangе Rover, в аварии с которым погибла молодая пара, принадлежит федеральному судье из КраснодараПонедельник, 13 ноября 2017 23:34
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ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. Водитель внедорожника Range Rover на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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