Rangе Rover, в аварии с которым погибла молодая пара, принадлежит федеральному судье из Краснодара

ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. Водитель внедорожника Range Rover на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был доставлен в отдел полиции. Установлено, что 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.