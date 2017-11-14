«Ленинград» совершил южный «Вояж»

14 ноября 2017 г. В двух крупнейших городах юга России состоялись концерты группировки «Ленинград», официальным проводником которых выступает компания «МегаФон». Сергей Шнуров организовал невероятные супершоу для 10 000 поклонников, презентовал новый хит «Вояж» и дал эксклюзивные интервью ведущим СМИ ЮФО.

9 ноября в концертно-спортивном комплексе «Экспресс» собрались 5 000 ростовских поклонников творчества «Ленинграда», а уже на следующий день послушать хиты группировки в краснодарский дворец спорта «Олимп» пришли ещё 5 000 фанатов. Для них оператор связи подготовил тематические интерактивные развлекательные зоны, которые помогли по-новому увидеть лучшие моменты шоу Сергея Шнурова и его команды, сделать уникальные фото и зарядить всех отличным настроением. Для своих клиентов «МегаФон» организовал автограф-сессию: футболки с подписью Сергея Шнурова получили 10 самых активных абонентов, победившие в специальном конкурсе оператора в соцсетях.

Перед концертами Сергей Шнуров встретился с журналистами популярных СМИ юга России, поделился своей жизненной философией, прошёл остросюжетные блиц-интервью и рассказал, что выбрал «МегаФон» своим оператором связи «за быстрый интернет».

«МегаФон» обладает уникальными компетенциями в техническом сопровождении массовых событий. Это мы доказали уже на 19 концертах группировки «Ленинград», — комментирует Игошкина Ольга, директор по связям с общественностью Кавказского филиала «МегаФон». — Благодаря возможностям нашего интернета лучшие моменты шоу прямо со сцены могли видеть в Instagram и миллионы фанатов «Ленинграда» по всему миру. Стрим-вещание с мобильного телефона Сергея Шнурова прошло идеально даже в условиях столь высокой концентрации тысяч работающих гаджетов на одной площадке. Безусловно, это ещё раз подтверждает, что наша сеть качественно и надёжно работает даже при таких пиковых нагрузках».

Вместе с мобильным интернетом от «МегаФона» 3,5 часа выступления группировки прошли на одном дыхании. За это время абоненты компании отправили сотни тысяч фото и стрим-эфиров в соцсети на скоростях до 100 Мбит/с. В день мероприятия ростовские клиенты «МегаФона» проговорили с родными и друзьями более 420 часов и сгенерировали в интернет-сетях около 200 Гб информации, что кратно 2000 скачиваний нового клипа «Вояж». Краснодарцы побили и эти показатели интернет-потребления, «прокачав» 350 Гб интернета в сетях «МегаФона» (или 180 000 фото в соцсетях!). Именно поэтому рейтинг наиболее популярных сервисов в рамках события возглавили стрим-трансляции самых ярких моментов шоу-программы в соцсети.

Компания «МегаФон» - официальный проводник федерального тура группировки «Ленинград» под названием «20 лет на радость!». Ростов-на-Дону и Краснодар стали уже 18-м и 19-м совместным проектом в рамках сотрудничества группы и телеком-оператора. Следующими песни сверхпопулярного «Ленинграда» при высокотехнологичной поддержке «МегаФона» 23 ноября услышат жители Санкт-Петербурга, а завершится тур группы 16 декабря в Москве.