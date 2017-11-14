Кубанская школьница победила в федеральном этапе конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела итоги ежегодного XV Всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В этом году школьники со всей страны прислали на конкурс около 90 000 писем. Победителем в номинации «Поколение неравнодушных: горячее сердце» стала 14-летняя Юлия Колесникова из школы №4 Динского района, а список лауреатов конкурса в номинации «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет» возглавила ученица школы №34 этого же района Екатерина Ярошенко.

Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма-2017» стали почти 100 детей и 10 учителей из разных регионов России, представившие на суд жюри свои творческие работы.

В Год экологии флагманскими темами конкурса стали номинации «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Абсолютным чемпионом по количеству писем стала номинация «Рецепты счастливой семьи» - проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет С.В. Медведева.

В этом году «Лучший урок письма» отмечает 15-летний юбилей. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За эти годы в конкурсе приняли участие более 1,5 млн человек.

За всю историю конкурса выпущено 14 книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 35 000 штук.

Авторами предисловий к библиотеке книг детским писем стали президент России В.В. Путин, министр обороны РФ С.К. Шойгу, министр спорта РФ В.Л. Мутко, помощник президента Российской Федерации, начальник контрольного управления президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» К.А. Чуйченко, государственный секретарь Союзного государства Г.А. Рапота, мэр г. Москвы С.С. Собянин.

В предисловии к книге «Рецепты счастливой семьи», выпущенной в 2017 году, Президент Фонда социальной-культурных инициатив Светлана Медведева отметила: «Письма наших юных соотечественников наполнены детской мудростью, радостью, порой светлой печалью и надеждой – самыми искренними эмоциями, которые составляют жизнь каждого из нас».

Поздравляем победителей конкурса и желаем всем участникам творческого соревнования ярких побед и счастливых писем.