В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на треть выросла ипотека

Жители ЮФО в январе-сентябре 2017 года получили 89 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В СКФО объем выдачи увеличился на 20% и составил 26 млрд рублей.

«Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Вслед за снижением ключевой ставки Банком России, банки снижали ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Кроме того, в отдельных субъектах рынок ипотеки стимулируют региональные программы», - отметил Олег Киселев, начальник Южного ГУ Банка России.

Если в январе-сентябре 2016 года процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным заемщикам Юга и Северного Кавказа составляла 12,7% и 12,9%, то в январе-сентябре 2017 года – 11,1% и 11,2% соответственно (исторически минимальные значения).

Благодаря стабильному росту ипотеки в последнее время доля ипотечных кредитов в розничном портфеле выросла до 35,5% в ЮФО (339 млрд рублей), до 34,0% в СКФО (110 млрд рублей).

Больше всего ипотечных жилищных кредитов в ЮФО было выдано в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградских областях (34, 28 и 16 млрд рублей соответственно), в СКФО – Ставропольском крае и Республике Дагестан (15 и 4 млрд рублей соответственно).