Новый год под «Ленинград»

Новый год в горах Сочи встретят необычным фестивалем. С 4 по 8 января на курорте «Роза Хутор» впервые пройдет праздник музыки, медиа и субкультур – LiveFest. За пять фестивальных дней в рамках мероприятия выступят более 40 артистов разных жанров и музыкальных направлений, пройдут показы кинофильмов и театральных постановок, дискуссии и мастер-классы с актуальными персонажами медиапространства. Гости горного курорта смогут увидеть лучшее из того, что есть сегодня в индустрии развлечений.

- Зрителей ждут самые яркие фигуры современной музыкальной индустрии, самые большие открытия соцсетей и онлайн платформ, для нас не существует «формата» и «неформата». Не могу не отметить, что для нас принципиально важен живой, а главное качественный звук на концертах, и мы его гарантируем, - рассказал сопродюсер фестиваля, директор многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» Максим Волков.

Вступительным аккордом фестиваля, 4 января, станет концерт, в котором примут участие артисты, формирующие музыкальную повестку для всей страны, - группировка «Ленинград», рэп-коллектив с рок-акцентом «25/17» и лидеры отечественной альтернативной сцены Anacondaz. На следующий день в ледовом дворце «Роза Хутор» выступят самые известные исполнители отечественной рэп-сцены: Скриптонит, Каста, Pharaoh, ЛСП, Хаски, Obladaet. 6 января на сцене «Роза Холл» уже в четвертый раз состоится традиционный праздничный гала-концерт «Рождество на Роза Хутор». Его участниками станут признанные мастера поп-музыки и талантливые дебютанты. В программе вечера - Ёлка, Елена Темникова, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, «Время и Стекло», Alekseev, MBAND, Нюша, Burito, Artik&Asti, Наталья Подольская, Эмма М, «Пицца», LocDog и др. Специальный гость - Владимир Пресняков. 7 января на сцене Ледового дворца «Роза Хутор» пройдет событие, в котором рэп-исполнители разных поколений сойдутся с лидерами многоликой поп-сцены. В праздничной афише LiveFest на «Роза Хутор» будут представлены сольные концерты певицы Елки (5 января), «25/17» (6 января), Владимира Преснякова (7 января) и Елены Темниковой (8 января). В рамках фестиваля также состоятся показы нашумевших спектаклей театра «Практика» и «Мастерской Дмитрия Брусникина». Готовится театральная программа, которая будет интересна гостям всех возрастов, включая совсем юных зрителей.

Ирина СИЗОВА