Миллион взыскан за 3 дня

Житель Динского района Краснодарского края оплатил миллионный долг в результате грамотных действий судебных приставов.

Гражданин являлся должником в рамках целого ряда исполнительных производств. 654 тысячи рублей он задолжал банку. А, кроме того, «в его активе» были еще и неоплаченные налоги, а также 37 (!) административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Причем, большинство нарушений зафиксированы именно инспекторами ГИБДД, а не камерами дорожной видеофисации.

Добровольно оплачивать долги гражданин не желал. В отношении него был предпринят весь комплекс мер, предусмотренных законодательством. Неплательщик упорно уклонялся от долговых обязательств. Даже официальное предупреждение об ограничении на управление транспортными средствами, вынесенное судебным приставом, не заставило станичника пересмотреть свой взгляд на ситуацию.

В итоге сработал так называемый адресный подход. Навестившие гражданина на дому судебные приставы составили акты описи и ареста двух принадлежащих ему транспортных средств: «Mazda-3» и «Mercedes-Benz CLS 350 4-matic». «Мазду» изъяли сразу же, а шедевр немецкого автопрома был оставлен на ответственное хранение должнику.

Эффективность этого выезда на дом проявилась в рекордные сроки. Акт описи и ареста имущества был составлен накануне выходных. А уже в первый рабочий день гражданин явился в Динской районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю и предъявил квитанции, подтверждающие оплату всех задолженностей.

Станичник оплатил порядка миллиона рублей. При этом, в рамках каждого исполнительного производства ему, помимо основного долга, пришлось погасить исполнительский сбор. Только лишь по 37 штрафам ГИБДД сумма взысканного сбора составила 45 тысяч рублей.