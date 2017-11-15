Осужденный «заблудился» в суде

Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Курганинского районного отдела был выявлен гражданин, не отбывший в положенный срок на место отбытия наказания. Гражданин пытался пройти к мировому судье.

При осуществлении пропускного режима на прием к мировому судье участка № 166-167 судебный пристав осуществлял проверку по базам розыска всех посетителей. Им и был выявлен местный житель, который находится в Федеральном розыске по постановлению Управления ФСИН России, как не явившийся в срок к месту отбытия наказания.

Судебным приставом немедленно был вызван наряд полиции, которому и был передан задержанный в судебном участке мужчина.

Всего с начала 2017 года в Курганинском районе судебными приставами по ОУПДС были выявлены и переданы в отдел внутренних дел по Курганинскому району 13 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда.