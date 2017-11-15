Профессиональную квалификацию работников Службы проверил лично главный судебный пристав

В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю под руководством главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова прошла аттестация государственных гражданских служащих.

62 работника Управления со всего края прибыли в Краснодар для того, чтобы подтвердить свою профессиональную квалификацию. Срок аттестации для каждого индивидуален – он зависит, прежде всего, от периода нахождения гражданского служащего в занимаемой должности. График аттестации на год заблаговременно готовится отделом государственной службы и кадров Управления.

Главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров провёл личное собеседование с каждым из прибывших работников. Вопросы руководителя Управления касались как профессиональных навыков и достижений аттестуемых, так и предложений по совершенствованию работы, а также планов по дальнейшему построению карьеры в Службе.

Комиссия, в которую вошли начальники профильных отделов аппарата Управления, подробно изучала характеристики, данные «экзаменуемым» их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях. Решение по каждому работнику принималось коллегиально.

В результате аттестацию успешно прошли 58 государственных гражданских служащих.