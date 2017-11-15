На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей

Как стало известно, на следующей неделе президент Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Минобороны, членами правительства и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Именно там должны быть согласованы параметры новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018−2027 годы. По сведениям, ее финансирование предварительно заявлено в объеме 19 трлн руб., которые должны обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск в ближайшую десятилетку.