В Краснодаре пограничники привлекли к административной ответственности авиакомпанию «Австрийские авиалинии» за незаконный провоз гражданина Швейцарии. Только за 2017 год европейский авиаперевозчик допустил подобное правонарушение уже в третий раз.

Вопиющий факт несоблюдения международных и российских правовых норм был вскрыт при осуществлении пограничного контроля авиарейса «Вена – Краснодар» в международном аэропорту Кубани в конце октября. Пограничники выявили иностранца, который прилетел в Россию без действительной визы. Выяснилось, что представители авиаперевозчика халатно подошли к исполнению своих обязанностей и должным образом не проверили у пассажира наличие действительных документов, дающих право на беспрепятственное пересечение государственной границы. В результате, в Россию европеец так и не попал. Его привлекли к административной ответственности и за счет неблагонадежной авиакомпании обратным рейсом отправили в Австрию.

По данному факту в отношении «Австрийских авиалиний» сотрудники подразделения процессуальной деятельности Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудили административное производство по ч. 1 ст. 18.14 КоАП РФ и назначили штраф 100 тысяч рублей. К слову, два предыдущих аналогичных административных штрафа авиакомпания уже оплатила.