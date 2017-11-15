В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения мужчины

В правоохранительные органы краевого центра 29 октября 2017 года обратилась бывшая супруга 59-летнего Григория Дубовика с заявлением о его безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СКР организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, мужчина проживал в станице Павловской Павловского района. Утром 26 октября 2017 года он выехал из дома на своем автомобиле марки «Фольксваген Пассат» в город Краснодар и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не известно. В последующем его автомобиль был обнаружен на территории одной из стоянок по улице Уральской в городе Краснодаре.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднего телосложения, вес 90 кг, волосы русые с проседью, имеются залысины.

В момент исчезновения был одет в синюю куртку, джинсы и рубашку.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Григория Дубовика, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861)267-55-56 либо 02.