Бизнес ЮФО и СКФО получил за девять месяцев 2 трлн рублей кредитов

Объем кредитов, предоставленных в январе-сентябре 2017 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к такому же периоду 2016 года в обоих округах практически одинаково – почти на 11%, составив в ЮФО 1824 млрд рублей, в СКФО – 166 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса получили банковских кредитов в ЮФО 435 млрд рублей, в СКФО – 82 млрд рублей.

Увеличилась кредитная поддержка предприятий сельского хозяйства. В ЮФО выдача кредитов сельхозпроизводителям за 9 месяцев текущего года выросла на 11,4%, составив 133 млрд рублей, в СКФО – на 25,3%, составив 32 млрд рублей. В ЮФО наиболее заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям коммунального хозяйства, организациям, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, в СКФО – предприятиям транспорта и связи.

На рост кредитования в существенной мере повлияло снижение ставок. В сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились на 1,9 п.п. до 10,6%, в СКФО – на 1,7 п.п. до 11,0%.

В ЮФО большую часть корпоративных кредитов получили предприятия Краснодарского края (63% от объема выдачи в округе или 1148 млрд рублей), в СКФО – предприятия Ставропольского края (74% или 123 млрд рублей). По темпам прироста выданных кредитов в ЮФО лидировали Республика Крым (на 27%) и Ростовская область (на 20%), в СКФО – Республика Дагестан (на 59%).