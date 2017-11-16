В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю продолжается проект по ресоциализации осужденных

Данный проект проводится совместно с благотворительным Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело».

В УФСИН России по Краснодарскому краю вместе с представителем Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Петром Посмаковым были обсуждены вопросы социальной адаптации осужденных, дан старт очередным совместным программам.

Свой приезд на Кубань руководитель проекта «Возвращение» Петр Посмаков приурочил к открытию очередного набора слушателей обучающего курса «Основы предпринимательства» в КП-12 УФСИН России по Краснодарскому краю. Для осужденных колонии-поселения устроили полноценную презентацию этой благотворительной учебной программы с показом видеороликов и выступлениями ее организаторов и бывших участников. Впрочем, никого долго уговаривать не пришлось. Желающих пройти трехмесячный курс обучения, защитить на выпускном экзамене свой бизнес-проект и получить небольшой грант на развитие собственного дела нашлось больше, чем требовалось. В этот раз курсы пройдут 18 осужденных, которым в ближайшие полгода предстоит освобождение.

Кроме того, Петр Посмаков, представители УФСИН и региональной общественной организации «Здоровое поколение» провели беседы с осужденными исправительной колонии строгого режима №14, включенными в следующую группу участников программы «социального сопровождения».

В исправительных учреждениях Краснодарского края социально ориентированные благотворительные программы, реализуемые в рамках проекта «Возвращение» Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», действуют с 2013 года. Работа идет сразу по нескольким направлениям. Ведется обучение осужденных основам малого предпринимательства. Они получают знания в области маркетинга, юриспруденции, бухгалтерского учета, налогообложения, психологии бизнеса и компьютерной грамотности. Организованы постоянно действующие курсы обучения востребованным на рынке труда специальностям. Существует программа социального сопровождения, когда ведомственные и гражданские юристы, психологи и социальные работники оказывают осужденным помощь в поиске работы, жилья, восстановлении утраченных документов и решении ряда других важных житейских вопросов. Опекать таким образом осужденного начинают еще в исправительном учреждении и продолжают после его выхода на свободу.

Основная цель программ, осуществляемых во взаимодействии УФСИН и Фондом «Вольное дело» – подготовить осужденных к успешной адаптации и социализации после освобождения. Помимо этого, в исправительных учреждениях, где действуют благотворительные программы, снижается количество нарушителей режима отбывания наказания, многие из

осужденных восстанавливают ранее потерянные семейные связи, растет число освобождаемых по УДО.