〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю продолжается проект по ресоциализации осужденных

Четверг, 16 ноября 2017 05:12
Оцените материал
(0 голосов)

Данный проект проводится совместно с благотворительным Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело».

В УФСИН России по Краснодарскому краю вместе с представителем Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Петром Посмаковым были обсуждены вопросы социальной адаптации осужденных, дан старт очередным совместным программам.

Свой приезд на Кубань руководитель проекта «Возвращение» Петр Посмаков приурочил к открытию очередного набора слушателей обучающего курса «Основы предпринимательства» в КП-12 УФСИН России по Краснодарскому краю. Для осужденных колонии-поселения устроили полноценную презентацию этой благотворительной учебной программы с показом видеороликов и выступлениями ее организаторов и бывших участников. Впрочем, никого долго уговаривать не пришлось. Желающих пройти трехмесячный курс обучения, защитить на выпускном экзамене свой бизнес-проект и получить небольшой грант на развитие собственного дела нашлось больше, чем требовалось. В этот раз курсы пройдут 18 осужденных, которым в ближайшие полгода предстоит освобождение.

Кроме того, Петр Посмаков, представители УФСИН и региональной общественной организации «Здоровое поколение» провели беседы с осужденными исправительной колонии строгого режима №14, включенными в следующую группу участников программы «социального сопровождения».

В исправительных учреждениях Краснодарского края социально ориентированные благотворительные программы, реализуемые в рамках проекта «Возвращение» Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», действуют с 2013 года. Работа идет сразу по нескольким направлениям. Ведется обучение осужденных основам малого предпринимательства. Они получают знания в области маркетинга, юриспруденции, бухгалтерского учета, налогообложения, психологии бизнеса и компьютерной грамотности. Организованы постоянно действующие курсы обучения востребованным на рынке труда специальностям. Существует программа социального сопровождения, когда ведомственные и гражданские юристы, психологи и социальные работники оказывают осужденным помощь в поиске работы, жилья, восстановлении утраченных документов и решении ряда других важных житейских вопросов. Опекать таким образом осужденного начинают еще в исправительном учреждении и продолжают после его выхода на свободу.

Основная цель программ, осуществляемых во взаимодействии УФСИН и Фондом «Вольное дело» – подготовить осужденных к успешной адаптации и социализации после освобождения. Помимо этого, в исправительных учреждениях, где действуют благотворительные программы, снижается количество нарушителей режима отбывания наказания, многие из

осужденных восстанавливают ранее потерянные семейные связи, растет число освобождаемых по УДО.

Прочитано 79 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Бизнес ЮФО и СКФО получил за девять месяцев 2 трлн рублей кредитов Двухэтажные поезда будут ходить из Сочи в Ростов-на-Дону каждый день »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.