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Работать над внешним обликом Краснодара будет Архитектурный совет

Четверг, 16 ноября 2017 06:38
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Архитектурный совет будет рассматривать дизайн зданий и фасадов и то, как они будут сочетаться с существующим архитектурным ансамблем.
По словам главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока, на заседаниях совета будут рассматривать и обсуждать эскизные проекты объектов капитального строительства. В дальнейшем состав совета может дополняться, сообщает пресс-служба города.
Коллектив Архитектурного совета будет обращать внимание на наличие парковочных мест, элементов озеленения и благоустройства, а также цветового решения фасадов.

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