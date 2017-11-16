Работать над внешним обликом Краснодара будет Архитектурный совет

Архитектурный совет будет рассматривать дизайн зданий и фасадов и то, как они будут сочетаться с существующим архитектурным ансамблем.

По словам главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока, на заседаниях совета будут рассматривать и обсуждать эскизные проекты объектов капитального строительства. В дальнейшем состав совета может дополняться, сообщает пресс-служба города.

Коллектив Архитектурного совета будет обращать внимание на наличие парковочных мест, элементов озеленения и благоустройства, а также цветового решения фасадов.