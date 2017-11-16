Специальное предложение авиакомпании «РусЛайн» - бесплатный провоз комплекта лыжного/сноубордического оборудования

Авиакомпания «РусЛайн» предоставляет любителям зимнего отдыха одно дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного или сноубордического снаряжения общим весом до 20 кг.
Предложение действует с 20 ноября 2017 г. по 25 марта 2018 г. для всех направлений маршрутной сети авиакомпании и распространяется на все классы и подклассы обслуживания.
Один комплект лыжного оборудования представляет собой: чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок, или чехол с одним сноубордом и/или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.
* Дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для перевозки лыжного или сноубордического оборудования не учитывается при определении тарифов оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).
www.rusline.aero
Специальное предложение авиакомпании «РусЛайн» - бесплатный провоз комплекта лыжного/сноубордического оборудованияЧетверг, 16 ноября 2017 15:06
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Авиакомпания «РусЛайн» предоставляет любителям зимнего отдыха одно дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного или сноубордического снаряжения общим весом до 20 кг.