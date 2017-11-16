Кубанский штаб ОНФ проведет региональную конференцию в Краснодаре

На минувшей неделе активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провели заседание регионального штаба ОНФ на котором общественники определились с датой проведения и повесткой очередной ежегодной региональной конференции.

Конференция состоится 20 ноября в здании КубГТУ по адресу: ул. Московская, 2. Начало в 11-00, ведется предварительная регистрация.

На предстоящей конференции будут обсуждаться результаты контроля за исполнением указов президента РФ и работы по повышению качества жизни населения в регионе. Кроме того, общественники подведут итоги работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Краснодарском крае и приоритетных проектов - «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности — детям».

Большое внимание на региональной конференции ОНФ будет уделено и экологической тематике, на «Интерактивную карту свалок» поступило более 100 обращений жителей региона. Благодаря совместной работе активистов ОНФ, администраций муниципальных образований, надзорных и природоохранных органов, уже удалось добиться ликвидации половины свалок, по остальным работа продолжается.

По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в 2017 году общественники осмотрели нанесенные на интерактивную карту участки дорог в Краснодаре, Новороссийске, Ейске и Темрюке. На сайте «Карта убитых дорог» в регионе отмечено 516 участков общей протяженностью 388 км, на 32 участках проведен ямочный ремонт, также запланирован ремонт еще 44 участков дорог до конца года.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Даниэль Башмаков отметил, что в ходе конференции активисты Народного фронта сформируют общественные предложения по повышению качества жизни граждан, которые затем будут направлены губернатору. Он подчеркнул также, что принципиально новым станет привлечение энергичной и неравнодушной молодежи в работу регионального отделения ОНФ.