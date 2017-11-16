В ЮФО и СКФО банки привлекли средств клиентов на сумму 2,6 трлн рублей

Объем привлеченных на территории ЮФО и СКФО средств клиентов за 9 месяцев 2017 года увеличился на 3,7% и 1,1%, составив 2,1 трлн рублей и 502,2 млрд рублей соответственно (общероссийский показатель вырос на 3,5%).



Преобладающий объем средств (75%) приходился на вклады населения. По состоянию на 1 октября 2017 года в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,5 трлн рублей, в СКФО – 380 млрд рублей, показав рост к началу года на 3,4% и 2,7% соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 2,3%.



Банковские вклады сохраняли свою привлекательность как средство сбережений. Приток вкладов продолжался, несмотря на уменьшение депозитных ставок. Средняя доходность вкладов населения ЮФО и СКФО в сентябре текущего года составила 5,1%, что на 2,2 п.п. выше уровня инфляции в этом месяце (в сентябре в обоих округах инфляция составила 2,9%). Основная часть средств населения привлечена в национальной валюте (в ЮФО – 88,5%, СКФО – 92,4%).



Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (685 млрд рублей) и Ростовской области (453 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (229 млрд рублей).



Средства индивидуальных предпринимателей также увеличились по сравнению с началом текущего года: в ЮФО – на 41,5%, составив 59,2 млрд рублей, в СКФО – на 24,9%, составив 13,2 млрд рублей на 1 октября 2017 года.