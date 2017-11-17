Праздник «Экодвор» в пяти городах Краснодарского края: вовлекая жителей в раздельный сбор отходов

В октябре в пяти городах Краснодарского края состоялись праздники «Экодвор», приуроченные к Международному Дню Чёрного моря. Праздники прошли в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Участниками праздников стали более 1200 человек. Благодаря праздникам почти 1,5 тонны вторсырья и более 200 кг батареек отправились на переработку и безопасную утилизацию.

Организаторы праздников – система Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке Движения ЭКА.

Одна из важных задач проекта «Экодвор» – научить жителей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей и сбережения природных ресурсов.

Центральной активностью праздников в пяти городах стал прием вторсырья для сдачи во вторичную переработку. Жители 5-ти городов сдали в переработку для производства новых изделий 1230 кг макулатуры, 90 кг пластика, 70 кг стекла. А 214 кг собранных батареек отправятся на безопасную утилизацию. Многие жители впервые узнали о том, что в их городе можно сдавать отходы в переработку. А те, кто уже слышал о пунктах раздельного сбора отходов, укрепились в своём желании пользоваться ими постоянно.

«Мы узнали зачем и как перерабатывать вторсырьё, чтобы получались новые вещи, – рассказывает девятиклассница Елизавета, участница праздника в Анапе, – Для нас стало открытием, что можно произвести из пластиковых бутылок, а также то, что вещам можно дарить вещам вторую жизнь».

«Сегодня я узнала о том, как перерабатывают бумагу, – рассказывает участница праздника в Новороссийске, пятиклассница Софа. – Получается, мы выкидываем бумагу, а её можно сдать в переработку, и из неё сделают новую бумагу, салфетки, газеты, журналы и много всего другого».

«Я уже сдавала макулатуру в пункте приёма на Астраханской улице, 98, – рассказывает Татьяна Ивановна, участница праздника в Анапе, – и буду продолжать это делать. Тем более, что сегодня узнала про новые пункты приема вторсырья в нашем городе».

На «Экодворе» каждый смог найти для себя увлекательные экозанятия. Жители всех возрастов участвовали в творческих мастер-классах по изготовлению экосумок и второй жизни вещей, Дармарке и Книговороте (обмене вещами и книгам), спортивных соревнованиях, квестах, викторинах на экотематику, а также в выставке на тему судьбы отходов.

«Все активности праздника «Экодвор» показывают, что с ресурсами нужно обращаться как с ценностью, максимально стараться вернуть их в оборот, брать только то, что нужно, а тому, что не нужно, находить новую жизнь», – поясняет Ольга Бойко, координатор праздника «Экодвор» в Сочи, активист движения «РазДельный Сбор».

«Замечательный праздник! – говорит участник праздника в Новороссийске Василий. – Мероприятие в занимательной форме, без занудства привлекает внимание людей к проблемам экологии. А самое интересное, что на празднике есть площадки, которые каждый может провести в своём дворе. Например, что может быть проще – устроить обмен книгами или вещами».

«Большой восторг у меня и у многих вызвал мастер-класс по росписи экосумок, – рассказывает участница праздника в Сочи Виктория. – Каждый день мы используем пластиковые пакеты, которые служат совсем недолго, а разлагаются до 400-т лет. Сумки из ткани долговечны, при

этом после окончания срока службы они легко разлагаются в природе. Здорово, что на празднике их можно было расписать самостоятельно на свой вкус!».

«Я нашла антикварное радио на Дармарке, теперь буду слушать, – радуется десятиклассница Инга из Новороссийска и показывает старую картонную коробочку с надписью «Громкоговоритель «Электроника», – Я считаю, что такие мероприятия очень важны для нашего общества. Для будущего наших детей, нас и нашей планеты, ведь именно от нас зависит её будущее».

По итогам праздников в пяти городах организаторы слышали много положительных откликов от людей и благодарность за такое важное дело – показывать жителям, что необходимо собирать отходы раздельно, что все вещи, которые у нас есть, могут найти вторую жизнь и не обязательно их выбрасывать – нужно просто проявить творчество, инициативу и смекалку. Многие участники праздников высказывались о том, что важно развивать инфраструктуру раздельного сбора отходов. Некоторые активисты «загорелись» проводить праздники «Экодвор» в своих дворах, а кто-то даже задумался об установке стационарных контейнеров для раздельного сбора отходов. .

«Я считаю, что такие праздники должны быть, – говорит Елена Носенко, координатор праздников в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Новороссийске, региональный лидер Движения ЭКА в Краснодарском крае. – Люди понимают, что, если такие инициативы будут продолжаться, то это приведёт к налаженному раздельному сбору отходов. Сейчас, как мне кажется, главный шаг должен исходить от администрации городов, которая должна пойти навстречу установке стационарных контейнеров для вторсырья, и активные жители будут этому способствовать. Люди уже понимают необходимость раздельного сбора и переработки отходов, нужно только уже начать это делать, а положительный пример всегда заразителен».

Узнать больше о проекте «Экодвор» и присоединиться: www.мойэкодвор.рф

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Цыкало, Руководитель по коммуникациям по Центральному и Южному регионам, Coca-Cola HBC Россия Тел.: 8 911-110-8787, E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анна Кудашева, координатор всероссийского проекта Экодвор» Тел.: 8 968 703 27 13, E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ольга Бойко, координатор проекта «Экодвор» в Сочи Тел.: +7 989 081 24 92, е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.