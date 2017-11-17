〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Сокровища Алмазного фонда появились на почтовых марках

Пятница, 17 ноября 2017 09:02
Оцените материал
(0 голосов)

16 ноября в почтовое обращение вышли четыре почтовые марки, посвящённые Алмазному фонду Российской Федерации.

На марках номиналом 22 рубля изображены сокровища Алмазного фонда: алмаз «Орлов», держава, брошь с изумрудом и кулон с малиново-розовым турмалином. Размер марки – 37x37 мм. Тираж каждого сюжета – 225 тыс. экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения Почты России.

Алмазный фонд Российской Федерации входит в состав Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней и представляет собой собрание государственных регалий, уникальных самородков драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, имеющих мировое историческое и художественное значение.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Прочитано 60 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Праздник «Экодвор» в пяти городах Краснодарского края: вовлекая жителей в раздельный сбор отходов Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Ейском районе »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.