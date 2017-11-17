Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Ейском районе

В среду, 22 ноября 2017 года, с 11.30 до 13.30 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Ейском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Ейского межрайонного следственного отдела (гор. Ейск, ул. Карла Либкнехта, 72).

Записаться на прием можно непосредственно в Ейском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (861-32) 2-22-88.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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