Шашки – к бою!

Как играть в шашки – в нашей стране знают все! Правда, воспринимают эту игру часто не всерьез. Это вам не шахматы! Но мало кто догадывается, что шашки уже давно признаны во всем мире как вид спорта. И одни из лидеров в нем – россияне. О том, как начать заниматься шашками, как добиться успехов и стать чемпионом мира, рассказала Степанида Кириллина. В 2012 девушка выиграла необычную Олимпиаду - Интеллектуальные игры во Франции, а спустя год стала победителем Чемпионата мира по шашкам в Санкт-Петербурге. С международным гроссмейстером наш корреспондент встретился в современном кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза».

- Степанида, расскажите, пожалуйста, как выбрали такой необычный вид спорта?

- Я родилась и живу в Якутии. Шашки там очень востребованы, зимой холодно, поэтому заниматься есть возможность только в помещении. К тому же, я с детства увлекалась различными головоломками, математическими задачками. Так что в семь лет родители отвели меня в секцию по шашкам. И мне сразу понравилось.

- А когда поняли, что задержитесь в этом виде спорта надолго?

Наверное, лет в девять, когда начала побеждать на соревнованиях регионального и республиканского уровня. В Якутии шашки поддерживаются на уровне правительства республики. Ребят, которые, начинают показывать хорошие результаты, приглашают заниматься в специальную школу высшего спортивного мастерства.

- Как проходит подготовка к соревнованиям по шашкам?

- Так же как и в других видах спорта. Во-первых – постоянные тренировки. Во-вторых – сборы перед важными соревнованиями. Играем, тренируемся, разбираем комбинации соперниц практически целый день. И так в течение нескольких недель. Недавно в Сочи прошел чемпионат России по шашкам, сейчас готовлюсь к весеннему кубку России в Крыму. Пока тренируюсь самостоятельно. Часто играю с компьютером, у него очень большая база данных. Конечно, с людьми играть всегда интереснее. У человека есть интуиция, воображение.

- Какими способностями нужно обладать, чтобы играть в шашки?

- Играть в шашки могут все, просо делают это на разном уровне. Чтобы добиться успеха, конечно, нужно иметь определенный склад ума. Его часто называют математическим. Но никто не отменял усердия. Ведь, как известно любой гений состоит на 90 процентов из труда.

- Как оцениваете сегодня уровень российских спортсменов в шашках? Кто наши основные соперники?

- Прежде всего, надо понимать, что в России играют, в так называемые, «быстрые» или русские шашки. В них применяется система "8+4", то есть каждому игроку дается восемь минут на обдумывание и еще четыре секунды на ход. Именно этот вид игры входит в реестр и считаются видом спорта. Такие шашки развиты во многих странах мира и в последнее время набирают популярность. К примеру, они вошли в программу Президентских игр среди школьников. Нашими основными конкурентками являются шашистки с Украины, из Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Китая и Бразилии. Соперничество есть, но у россиян – очень высокий уровень подготовки.

- А в шахматы никогда не хотели перейти? Все-таки вид спорта более популярный….

- Мне очень нравится следить за игрой одной шахматистки – Анной Ушениной из Украины. Она готовится ко всем играм самостоятельно, и является чемпионкой мира. Сама я пробовала заниматься шахматами, но в шашки играть было все-таки интереснее. Многие считают, что шахматы гораздо сложнее. Я же думаю, что они просто другие. Их популярность можно объяснить едиными правилами для всего мира. А видов шашек – очень много. Они отличаются и условиями, и даже размером доски. Например, я сейчас учусь в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ). У нас интернациональная группа – студенты из 15 стран мира. Живу в комнате с девушкой из Тайваня. Она умеет немного играть в китайские шашки, у нас их часто называют «Го». Эта игра мне тоже известна, я год прожила в Китае, знакомилась с их культурой. Так что по вечерам мы с ней иногда устраиваем турниры.

- Почему решили приехать на учебу в Российский Международный Олимпийский Университет в Сочи?

- Хочу знать не только как в шашки играть, но и разбираться в вопросах управления в спорте. Мечтаю создать специальный центр интеллектуальных видов спорта для детей. Думаю, что это очень важно. Занятия шашками и шахматами очень позитивно влияют на интеллект в целом, на воображение, на когнитивные навыки. Я закончила математический факультет Северо-Восточного федерального университета, защищала диплом по этой теме. Проводила эксперимент и выяснилось, что наблюдается четкая взаимосвязь между умением играть в шашки и когнитивными способностями, возможностью быстро принимать решения, делать логические выводы и так далее. Для того, чтобы создать такой центр, необходимо быть хорошим спортивным менеджером. Поэтому, когда я узнала про Олимпийский университет в Сочи, внимательно изучила программу, подала документы и выиграла грант на обучение от благотворительного фонда Владимира Потанина.

- Поделитесь впечатлениями от учебы…

- Во-первых – замечательный город. Зелень, морской воздух, тепло. У нас в Якутии уже температура ниже минус 20 опустилась. Во-вторых, очень интересно учится с ребятами из разных стран мира. В-третьих - потрясающие преподаватели. Недавно мы изучали тему экономики в спорте. Занятия вел профессор из Франции. И, наконец, возможность применить знания на практике. У нас прошла стажировка в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Меня направили в секцию интеллектуальных видов спорта. Я не только играла в шашки с участниками со всей планеты, но и организовывала турниры с гроссмейстером Сергеем Карякиным и замечательным шахматистом Тимуром Гареевым, который провел несколько сеансов игры «в слепую». Раньше я всегда выступала только в роли игрока. Сейчас узнала, как организовывать турниры и спортивные мероприятия. Это лишний раз подкрепило мою мечту о создании собственного центра.

Ирина СИЗОВА