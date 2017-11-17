Финансисты едут в Сочи

Специалисты финансово-экономической отрасли России соберутся в Сочи. С 16 по 19 ноября на курорте пройдет форум по обмену опытом сотрудников кадрового резерва финансово-экономических органов страны. Мероприятие, посвященное 25-летию Казначейства России, соберет более 100 представителей Министерства финансов, Министерства экономического развития, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федерального Казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, региональных властей и общества "Динамо".

- Основная часть программы форума предусматривает проведение обучающих мероприятий, - сообщают организаторы мероприятия.

За несколько дней специалисты финансово-экономической сферы страны обсудят актуальные вопросы формирования кадрового резерва и работы с ним, построения системы оценки, обучения и развития кадров, развития профессиональных навыков. В свободное время участников форума ждут спортивные мероприятия.

Ирина СИЗОВА