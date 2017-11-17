Шире шаг, почтальон!

В Гулькевичском районе Краснодарского края судебные приставы оштрафовали почтальонов за нерасторопность. Представителям закона не были предоставлены в положенный срок сведения о доставке судебного извещения.

В связи с выявленными нарушениями в отношении начальников двух отделений почтовой службы – поселков Гирей и Новоукраинское – были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 13.26 КоАП РФ (нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений).

За нарушение правил оказания услуг почтовой связи в отношении сроков и порядка доставки адресату судебных извещений (а это выразилось в обоих случаях) оба почтовика были оштрафованы на 500 рублей каждый.