День бесплатной юридической помощи

20 ноября, в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проведут приём граждан.

Приём будет проводиться с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 55/1, 10 этаж, офис 140/4 (Краснодарское региональное отделение «Ассоциации юристов России»).

К основным целевым группам Дня правовой помощи детям относятся дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме этого - их законные представители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью такого ребёнка; усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их родители. Будут освещены все аспекты детско-родительских отношений.

Приглашаем жителей и гостей Краснодара принять участие в Дне правовой помощи детям.