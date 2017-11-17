Встреча с кандидатами на госслужбу прошла успешно

В Кропоткинском городском суде Краснодарского края состоялась встреча заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю В.Ю. Барабанщикова с кандидатами на замещение различных должностей государственной гражданской службы.

27 пришедших на встречу граждан активно интересовались преимуществами государственной гражданской службы, работы в сфере принудительного исполнения судебных решений и обеспечения установленного порядка деятельности судов. Заместитель главного судебного пристава края и начальник отдела судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину УФССП России по Краснодарскому краю М.А. Прокудина провели личное собеседование с каждым. Претендентов интересовали вакантные должности как судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, так и специалистов.

Все обратившиеся граждане соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым законом к работникам Федеральной службы судебных приставов.

По результатам встречи 23 кандидата приняли решение о подаче документов для прохождения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. Следует отметить, что интерес граждан к поступлению на государственную гражданскую службу стабильно высок. Конкурсы вакансий проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю регулярно, и всякий раз вызывают большой интерес у граждан, желающих попробовать себя на службе государству.