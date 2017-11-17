Активисты ОНФ Кубани добились ликвидации свалки автомобильных шин площадью 4 га в пригороде Новороссийска

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на карте Краснодарского края еще в феврале 2017 года жителями края была отмечена крупная свалка автомобильных шин. Активистам Народного фронта удалось добиться ликвидации данной свалки, находившейся в районе села Борисовка на горе Щелба города-героя Новороссийск.

Стихийная свалка образовалась за небольшой период времени, но достигла устрашающих размеров – 4 гектара, заполненных исключительно старыми покрышками.

По словам местных жителей, зимой 2016 года свалку поджигали, распространяя неприятный запах на всю округу. Неравнодушные граждане несколько раз обращались в муниципальные органы власти по вопросу ликвидации данной свалки, однако реальных действий ответственные чиновники не предпринимали. После безуспешных попыток, жители города решили использовать еще один шанс - нанесли на информационный Интернет-ресурс «Интерактивная карта свалок» точку координат с фотографиями места незаконного вывоза мусора.

Активистами ОНФ Краснодарского края совместно с заявителями незамедлительно был осуществлен выезд на место.

К решению проблемы подключился Росприроднадзор, и лично глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. После привлечения внимания к данной проблеме силами городских служб ЖКХ ликвидация свалки вступила в активную фазу.

Тем не менее, несмотря на понимание муниципалитета в необходимости уборки свалки, объемы размещенных покрышек оказались настолько велики, что ликвидация затянулась почти на год. За весь период уборки было вывезено более 50 бортовых длинномеров.

По словам члена краевого штаба ОНФ Андрея Мершиева – «Образование таких крупных полигонов с опасными отходами может привести к серьезным негативным последствиям техногенного характера и нанести серьезный вред здоровью граждан. На мой взгляд, задача органов власти, общественных организаций и просто неравнодушных граждан не допускать их возникновения, привлекая внимание СМИ и правоохранительных органов.

На сегодняшний день по Краснодарскому краю неравнодушными жителями и активистами ОНФ на интерактивной карте свалок уже отмечено 176 точек координат где был обнаружен мусор, при непосредственном участии Народного фронта 94 из них убрали, по остальным ведется активная работа.

Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте по адресу: http://kartasvalok.ru/ http://картасвалок.рф/.

Напомним, что в начале марта 2017 г. в связи со стартом Года экологии и на основании предложений Президента РФ В.В. Путина, выдвинутого им по итогам «Форума действий» ОНФ, Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок». Проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций за экологическим и санитарно-эпидемиологическим состоянием своего региона.