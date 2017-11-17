ГУП КК «Кубаньводкомплекс» защитил магистральный водовод от гидроударов

По заявке МУП «Водоканал г. Новороссийска» для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях Новороссийска 13 ноября 2017 года была прекращена подача воды в портовый город. Воспользовавшись снижением водоснабжения, специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по монтажу узла защиты от гидравлического удара и предотвращения обратного потока воды на магистральном водоводе МВ-1 диаметром 1020 мм рядом со станицей Неберджаевской.

«В рамках краевой программы «Водоснабжение Кубани» с целью улучшения водоснабжения черноморских городов Новороссийска и Геленджика в настоящее время ведется строительство новой нитки магистрального водовода МВ-3 диаметром 1020 мм, - рассказал Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводных сетей «Троицкого группового водопровода». - Уже построены первые десять километров от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от города Крымска, до станицы Неберджаевской. Новая магистраль заменила наиболее аварийный участок старого магистрального водовода МВ-1, который эксплуатировался с 1971 года. По своему географическому положению магистраль поднимается в горы. Поэтому при остановке водоснабжения в случае аварийных ситуаций поток воды устремляется вниз и тогда возникает риск подтопления улиц станицы Неберджаевской. Для предотвращения отрицательного воздействия гидроударов на водовод и снижения рисков затопления станицы при авариях и был установлен специальный узел защиты, который состоит из обратного клапана диаметром 1000 мм, секущей и сбросной задвижек диаметром 800 и 500 мм соответственно и задвижки для впуска и выпуска воздуха диаметром 100 мм».

Стоит отметить, работы велись без ограничений водоснабжения для потребителей Геленджика, Крымска и населенных пунктов Крымского района. К строительно-монтажным работам были привлечены две бригады аварийно-восстановительных работ и семь единиц спецтехники: два автокрана грузоподъемностью 25 и 16 тонн, экскаватор, два автомобиля ЗИЛ-131 РВМ, УАЗ, МАЗ бортовой с манипулятором. Работы были начаты строго по плану с восьми утра 13 ноября и продолжались всю ночь. В 7.50 часов 14 ноября сварочные работы были завершены. После чего участок водовода был продезинфицирован, промыт и введен в эксплуатацию.