Второй открытый турнир по паралимпийскому конному спорту.

20 ноября 2017г. в Конно спортивном комплексе Краснодарского ипподрома состоится уже ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ПАРАЛИМПИЙСКОМУ КОННОМУ СПОРТУ.

Мероприятие в прошлом году получило неофициальное название, которое поддержали все участники ТУРНИР ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ!!!

В дисциплине выступят спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Соревнование пройдут в трех возрастных категориях: дети, юноши и взрослые. Мы ждем участников из: г.Краснодара, Республика Адыгея, г.Майкопа, г.Сочи, г.Курганинска, ст.Елизаветинской, г.Таганрога.

Организаторами турнира выделены главные цели мероприятия: - пропаганда физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- популяризация конного спорта среди лиц с ОВЗ;

- создание условий для интеграции и социальной адаптации детей-инвалидов;

- выявление перспективных спортсменов среди лиц с ОВЗ для формирования сборной команды Краснодарского края по паралимпийскому и специальному конному спорту.

Старт первого участника назначен на 10 утра, но двери ипподрома будут открыты для спортсменов и сопровождающих уже в 6:00. Ребятам будет интересно пообщаться и посмотреть выступление других участников турнира. Предварительно мы ожидаем примерно 50 спортсменов со всего Края. Турнир откроет выступление участников «СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ» (тест рабочая тропа) спортсмены в сопровождение коневода проедут на лошади по маршруту. Всадник должен проехать по кругу, остановить лошадь в определенном месте, далее проехать лежащие жерди, искусственное заграждение в виде змейки, доехать до столбиков снять с них колечки и уже на финише маршрута положить колечки в корзину. Тут нужно проявлял умение управлять лошадью и проявить навыки балансировки. Зрители и сопровождающие будут болеть за участников, но ни хлопать, ни поздравлять спортсменов на маршруте нельзя. Турнир проходит в полной тишине, лишь фоном из динамиков еле слышно льется спокойная мелодия.

В 14 часов стартует второй более сложный тур «Паралимпийская выездка.» На этом этапе выступят взрослые и опытные всадники, многие участники проходили маршрут без помощи коневода. В этой дисциплине спортсмены используют разрешенные дополнительные средства. У кого-то это может быть два хлыста, особый повод с петлями, разрешение прищелкивать языком, иметь защитные ограничители на

стременах, дополнительные петли или подушки на седле. Тут конечно надо отдать должное лошадям-партнерам как они чутко и бережно работают целый день. Не все лошадки голубых кровей, но все они одинаково старательные, добрые и просто не заменимые в работе с особенными всадниками.

В заключение турнира выступят вольтижеры(гимнастика на лошади). Три участника турнира получат подарок от художника-анималиста Елены Фильченковой. Главные герои её картин конечно лошади. Мы уверенны, ребята оценят подарок. После каждого старта спортсмены получат не только медали и грамоты, но и вкусные сувениры и памятные кружки с символикой турнира от Агентства мероприятий и праздников «SAPG».

В 18 часов всех участников ждет сладкий стол от Общероссийской Общественной Организации «Союз армян России».

Детей и взрослых с особенностями развития нужно активно внедрять в жизнь общества, давать им возможность показать свои сильные стороны, давать им знания о жизни и прививать профессиональные навыки, и тогда мы увидим, что они не так уж сильно отличаются от обычных людей.

Организаторы турнира:

ООО «Краснодарский ипподром» Краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» Федерация Конного Спорта Краснодарского Края

Партнеры турнира:

Агентства мероприятий и праздников «SAPG» (Samir Azaryan Production Group) Общероссийская общественная организация «Союз армян России» Елена Фильченкова художник-анималист