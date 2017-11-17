В УФСИН России по Краснодарскому краю отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы

В УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. На него были приглашены ветераны, в разные годы проходившие службу в пенитенциарных учреждениях Кубани, личный состав УФСИН, молодые сотрудники.

Со словами поздравления и благодарности выступили врио начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Владимир Гончаров и председатель ветеранской организации Управления Виктор Кондратенко. Прозвучали слова поздравлений ветеранам УИС и от присутствовавших на мероприятии руководителей ветеранских организаций правоохранительных органов Краснодарского края.

За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы, работу по обучению, патриотическому и профессиональному воспитанию молодых сотрудников ветеранам вручили благодарности и почетные грамоты.

После торжественной части с праздничным концертом выступили победители творческого конкурса художественной самодеятельности среди ветеранов УИС края и учащиеся средней общеобразовательной школы № 39 г. Краснодара.