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СЮЖЕТ ДНЯ

Участковые Кубани будут работать совместно с казаками на постоянной основе

Суббота, 18 ноября 2017 09:52
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Взаимодействие на постоянной основе участковых с казаками предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого съезда участковых уполномоченных полиции в пятницу.
По словам главы Кубани, край считается одним из самых стабильных и безопасных регионов России, в том числе благодаря работе участковых.
«На каждом из вас большая нагрузка, и в курортный сезон она увеличивается в разы, превышает все нормативы. В некоторых станицах на одного участкового приходится по пять, а иногда и по семь тысяч человек. Это звено сегодня объективно нуждается в усилении», — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

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