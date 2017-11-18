Участковые Кубани будут работать совместно с казаками на постоянной основе

Взаимодействие на постоянной основе участковых с казаками предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого съезда участковых уполномоченных полиции в пятницу.

По словам главы Кубани, край считается одним из самых стабильных и безопасных регионов России, в том числе благодаря работе участковых.

«На каждом из вас большая нагрузка, и в курортный сезон она увеличивается в разы, превышает все нормативы. В некоторых станицах на одного участкового приходится по пять, а иногда и по семь тысяч человек. Это звено сегодня объективно нуждается в усилении», — приводятся в сообщении слова Кондратьева.