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В Сочи обсудили состояние акватории Черного моря

Суббота, 18 ноября 2017 09:54
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Научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов представил на конференции программу по исследованию морских млекопитающих.
«Бурение в морях и океанах проводится уже не один десяток лет. Компании, которые этим занимаются, специально приглашают независимых экспертов. Экологическая экспертиза помогает установить, что можно делать, а что нежелательно. Единственное, на что мы обращаем внимание — возможные шумы в процессе работ. Исследования показали: звуки установок находятся в другом частотном диапазоне и существенного влияния на млекопитающих не оказывают», — рассказал Агафонов.

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