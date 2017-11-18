В Сочи обсудили состояние акватории Черного моря

Научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов представил на конференции программу по исследованию морских млекопитающих.

«Бурение в морях и океанах проводится уже не один десяток лет. Компании, которые этим занимаются, специально приглашают независимых экспертов. Экологическая экспертиза помогает установить, что можно делать, а что нежелательно. Единственное, на что мы обращаем внимание — возможные шумы в процессе работ. Исследования показали: звуки установок находятся в другом частотном диапазоне и существенного влияния на млекопитающих не оказывают», — рассказал Агафонов.