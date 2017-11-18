Главой Туапсинского района стал Анатолий Русин

На должность претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.
По итогам тайного голосования народные избранники большинством голосов поддержали кандидатуру Анатолия Русина, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Главой Туапсинского района стал Анатолий РусинСуббота, 18 ноября 2017 09:57
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На должность претендовали два кандидата — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.
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